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11:43   28 Июня 2018
Весь мир

Власти Зимбабве расследуют покушение на президента Эммерсона Мнангагву

Власти Зимбабве расследуют покушение на президента Эммерсона Мнангагву

На стадионе в городе Булавайо 23 июля прогремел взрыв. В это время там выступал глава государства. В результате инцидента погибли два человека, около 40 получили различные травмы. Сам президент не пострадал.

Покушение было совершено незадолго до президентских и парламентских выборов в африканской стране. Они запланированы на 30 июля, и Мнангагва баллотируется на пост президента.

На данный момент правительство ведет серьезное расследование и ищет виновных в произошедшем.

Власти Зимбабве расследуют покушение на президента Эммерсона Мнангагву

Сам президент считает, что покушение могли организовать сторонники Грейс Мугабе, супруги бывшего главы государства Роберта Мугабе, которого отстранили от власти в прошлом году. Однако пока он не выдвинул обвинений. Кроме того, глава государства подозревает, что к взрыву может иметь отношение фракция сторонников бывшей первой леди Зимбабве в правящей партии. Они пытались выдвинуть Грейс Мугабе в качестве преемника ее мужа.

Мнангагва  заявил, что в прошлом Грейс Мугабе неоднократно оскорбляла его и позволяла сторонникам манипулировать собой.

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Автор: Виктория Разумовская
#покушение #политика #африка #зимбабве #мугабе #мнангагва
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