Власти Зимбабве расследуют покушение на президента Эммерсона Мнангагву

На стадионе в городе Булавайо 23 июля прогремел взрыв. В это время там выступал глава государства. В результате инцидента погибли два человека, около 40 получили различные травмы. Сам президент не пострадал.

Покушение было совершено незадолго до президентских и парламентских выборов в африканской стране. Они запланированы на 30 июля, и Мнангагва баллотируется на пост президента.

На данный момент правительство ведет серьезное расследование и ищет виновных в произошедшем.

Сам президент считает, что покушение могли организовать сторонники Грейс Мугабе, супруги бывшего главы государства Роберта Мугабе, которого отстранили от власти в прошлом году. Однако пока он не выдвинул обвинений. Кроме того, глава государства подозревает, что к взрыву может иметь отношение фракция сторонников бывшей первой леди Зимбабве в правящей партии. Они пытались выдвинуть Грейс Мугабе в качестве преемника ее мужа.

Мнангагва заявил, что в прошлом Грейс Мугабе неоднократно оскорбляла его и позволяла сторонникам манипулировать собой.