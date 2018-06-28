Меркель согласна с НАТО: Россию нужно сдерживать, но разговорами

Германия поддерживает двойной подход Североатлантического альянса в отношениях с РФ — диалог и сдерживание.

Такое заявление сделала канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель в ходе своего выступления в бундестаге. Она подчеркнула, что разделяет позицию Генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости работы в рамках двойного подхода к Российской Федерации.

Столтенберг озвучил эту позицию 15 июня после встречи с Меркель.

Также в ходе своего выступления Меркель в очередной раз обвинила Москву в якобы "дестабилизации обстановки на востоке Украины" и "аннексии Крыма".

После госпереворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум о воссоединении с РФ. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% крымчан и 95,6% жителей Севастополя. 18 марта глава России Владимир Путин подписал договор о принятии этих регионов в состав РФ. Киев до сих пор не признает полуостров частью Российской Федерации.