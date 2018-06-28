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Порошенко подготовил поправки в Конституцию о вступлении в НАТО и ЕС

Порошенко подготовил поправки в Конституцию о вступлении в НАТО и ЕС

 Спецназ России, Белоруссии и Сербии проводит антитеррористические учения на Кубани

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11:40   28 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко подготовил поправки в Конституцию о вступлении в НАТО и ЕС

Порошенко подготовил поправки в Конституцию о вступлении в НАТО и ЕС

Вскоре их передадут на рассмотрение Верховной рады, рассказал президент Украины Петр Порошенко на торжествах по случаю Дня Конституции.

Глава государства объяснил, что указанные поправки закрепят в Конституции две главные цели Украины: вступление в НАТО и Евросоюз. Он уверен, что депутаты Рады поддержат его предложения, несмотря на усилия некоторых «политиканов» изменить европейский курс страны.

Ранее Порошенко заявлял, что рассчитывает на вступление Украины в ЕС и НАТО до 2030 года.

Киев отказался от внеблокового статуса страны в 2014 году. Тогда Порошенко заявил, что вступление в НАТО - стратегическая цель. Более того, он подчеркнул, что к 2020 году украинские вооруженные силы должны полностью соответствовать стандартам альянса.

Несмотря на заявления украинского руководства, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг указывал, что Украине еще долго придется ждать членства в организации.

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Автор: Юлия Халус
#ес #порошенко #украина #нато #политика #весь мир
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