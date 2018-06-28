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«Яндекс» запустил мобильное приложение для редактирования карт

«Яндекс» запустил мобильное приложение для редактирования карт

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11:16   28 Июня 2018
Россия

«Яндекс» запустил мобильное приложение для редактирования карт

«Яндекс» запустил мобильное приложение для редактирования карт

С помощью «Народной карты» любой желающий может участвовать в создании карт. Для этого нужно отправить картографам снимки улиц. Например, если сфотографировать новый знак парковки, он появится сразу и в Навигаторе, и в Яндекс.Картах.

Можно запустить приложение и прикрепить смартфон к лобовому стеклу. Он снимет весь маршрут, а приложение будет автоматически фотографировать в одну-две секунды. Фотографии попадут на сервис для редактирования карт. Им пользуются более 20 тысяч картографов. Они сравнят снимки с картой и внесут необходимые изменения.

«Яндекс» запустил мобильное приложение для редактирования карт

Приложение отдельно распознает знаки ограничения скорости, парковок. Вскоре оно будет видеть другие знаки, а также дорожную разметку. Все эти данные пойдут на пользу водителям. Они подскажут, какие маневры надо совершить, какая скорость разрешена на том или другом участке. 

Директор по платформенным решениям геосервисов Андрей Стрелков заявил, что обновлять карту будет так же легко, как делать фотографии. В дальнейшем с помощью приложения можно будет указывать шлагбаумы, светофоры и даже рекламные вывески с номерами домов.

На сервис уже поступило 30 миллионов снимков из 30 разных городов России. Съемки провели волонтеры и картографы компании. 

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Автор: Виктория Разумовская
#дороги #общество #мобильное приложение #карты #яндекс #навигатор
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