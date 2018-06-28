Салах пообещал вернуться в Чечню — Кадыров

Глава республики Рамзан Кадыров признался, что ни за какаю сборную на ЧМ не болеет. Но ему нравятся отдельные футболисты, в частности, Криштиану Роналду и Мохаммед Салах.

Познакомиться с египетским спортсменом чеченскому лидеру удалось во время группового этапа турнира. Египетская сборная базировалась в республике. Кадыров рассказал, что Салах показался ему умным, простым и спокойным молодым человеком.

Глава Чечни также уточнил, что приглашал футболиста в горы. Не во время чемпионата, конечно. Салах пообещал вернуться в республику для этого. Он заверил, что Чечня ему очень понравилась.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Салах хочет уйти из сборной из-за Рамзана Кадырова. Футболист якобы почувствовал, что его использовали в Чечне. Он заявил, что не хочет затрагивать темы, не касающиеся футбола, и участвовать в создании чьего-то политического образа.

Сам Кадыров назвал эту новость сплетнями врагов.