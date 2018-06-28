Мы в соц.сетях:
«Яндекс» запустил мобильное приложение для редактирования карт

«Яндекс» запустил мобильное приложение для редактирования карт

 Номер мобильного телефона в России могут приравнять к паспорту

Номер мобильного телефона в России могут приравнять к паспорту
Порошенко подготовил поправки в Конституцию о вступлении в НАТО и ЕС

Порошенко подготовил поправки в Конституцию о вступлении в НАТО и ЕС

 Спецназ России, Белоруссии и Сербии проводит антитеррористические учения на Кубани

Спецназ России, Белоруссии и Сербии проводит антитеррористические учения на Кубани
Отказ Дании не помешает строительству «Северного потока — 2»

Отказ Дании не помешает строительству «Северного потока — 2»

 Меркель согласна с НАТО: Россию нужно сдерживать, но разговорами

Меркель согласна с НАТО: Россию нужно сдерживать, но разговорами
«Яндекс» запустил мобильное приложение для редактирования карт

«Яндекс» запустил мобильное приложение для редактирования карт

 Номер мобильного телефона в России могут приравнять к паспорту

Номер мобильного телефона в России могут приравнять к паспорту
Порошенко подготовил поправки в Конституцию о вступлении в НАТО и ЕС

Порошенко подготовил поправки в Конституцию о вступлении в НАТО и ЕС

 Спецназ России, Белоруссии и Сербии проводит антитеррористические учения на Кубани

Спецназ России, Белоруссии и Сербии проводит антитеррористические учения на Кубани
Отказ Дании не помешает строительству «Северного потока — 2»

Отказ Дании не помешает строительству «Северного потока — 2»

 Меркель согласна с НАТО: Россию нужно сдерживать, но разговорами

Меркель согласна с НАТО: Россию нужно сдерживать, но разговорами
10:58   28 Июня 2018
Весь мир

Салах пообещал вернуться в Чечню — Кадыров

Салах пообещал вернуться в Чечню — Кадыров

Глава республики Рамзан Кадыров признался, что ни за какаю сборную на ЧМ не болеет. Но ему нравятся отдельные футболисты, в частности, Криштиану Роналду и Мохаммед Салах.

Познакомиться с египетским спортсменом чеченскому лидеру удалось во время группового этапа турнира. Египетская сборная базировалась в республике. Кадыров рассказал, что Салах показался ему умным, простым и спокойным молодым человеком.

Глава Чечни также уточнил, что приглашал футболиста в горы. Не во время чемпионата, конечно. Салах пообещал вернуться в республику для этого. Он заверил, что Чечня ему очень понравилась.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Салах хочет уйти из сборной из-за Рамзана Кадырова. Футболист якобы почувствовал, что его использовали в Чечне. Он заявил, что не хочет затрагивать темы, не касающиеся футбола, и участвовать в создании чьего-то политического образа.

Сам Кадыров назвал эту новость сплетнями врагов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#футбол #кадыров #чечня #чм-2018 #общество #весь мир #чм #чм2018 #салах
Самое читаемое
Нефтяное бессилие США

Нефтяное бессилие США

 Нардеп Рады обвинил США в разжигании конфликта на Донбассе

Нардеп Рады обвинил США в разжигании конфликта на Донбассе

 ВСУ провели учения вблизи Крыма

ВСУ провели учения вблизи Крыма

 Путин посмотрит матч Россия — Испания

Путин посмотрит матч Россия — Испания