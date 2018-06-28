Номер мобильного телефона в России могут приравнять к паспорту

Такой проект закона рассматривает российское правительство.

Его разработкой занимается рабочая группа по регулированию цифровой экономики, сообщило издание «Ведомости». Авторы инициативы предлагают ввести ряд идентификаторов, в их числе электронная подпись, авторизация в единой системе идентификации, биометрия или отпечатки пальцев, а также номер мобильного.

Большинство сотовых компаний поддержали идею, однако некоторые считают, что проект нуждается в доработке.

В прошлом году в Госдуме предложили сделать SIM-карту идентификатором личности. Предполагалось, что она не заменит обычные паспорта, но в некоторых случаях может послужить идентификатором. Также в Кабмине РФ обсуждался вопрос об электронных паспортах, которые могли бы заменить бумажный документ.