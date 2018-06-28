Мы в соц.сетях:
«Яндекс» запустил мобильное приложение для редактирования карт

«Яндекс» запустил мобильное приложение для редактирования карт

 Номер мобильного телефона в России могут приравнять к паспорту

Номер мобильного телефона в России могут приравнять к паспорту
Порошенко подготовил поправки в Конституцию о вступлении в НАТО и ЕС

Порошенко подготовил поправки в Конституцию о вступлении в НАТО и ЕС

 Спецназ России, Белоруссии и Сербии проводит антитеррористические учения на Кубани

Спецназ России, Белоруссии и Сербии проводит антитеррористические учения на Кубани
Отказ Дании не помешает строительству «Северного потока — 2»

Отказ Дании не помешает строительству «Северного потока — 2»

 Меркель согласна с НАТО: Россию нужно сдерживать, но разговорами

Меркель согласна с НАТО: Россию нужно сдерживать, но разговорами
«Яндекс» запустил мобильное приложение для редактирования карт

«Яндекс» запустил мобильное приложение для редактирования карт

 Номер мобильного телефона в России могут приравнять к паспорту

Номер мобильного телефона в России могут приравнять к паспорту
Порошенко подготовил поправки в Конституцию о вступлении в НАТО и ЕС

Порошенко подготовил поправки в Конституцию о вступлении в НАТО и ЕС

 Спецназ России, Белоруссии и Сербии проводит антитеррористические учения на Кубани

Спецназ России, Белоруссии и Сербии проводит антитеррористические учения на Кубани
Отказ Дании не помешает строительству «Северного потока — 2»

Отказ Дании не помешает строительству «Северного потока — 2»

 Меркель согласна с НАТО: Россию нужно сдерживать, но разговорами

Меркель согласна с НАТО: Россию нужно сдерживать, но разговорами
11:16   28 Июня 2018
Россия

Номер мобильного телефона в России могут приравнять к паспорту

Номер мобильного телефона в России могут приравнять к паспорту

Такой проект закона рассматривает российское правительство.

Его разработкой занимается рабочая группа по регулированию цифровой экономики, сообщило издание «Ведомости». Авторы инициативы предлагают ввести ряд идентификаторов, в их числе электронная подпись, авторизация в единой системе идентификации, биометрия или отпечатки пальцев, а также номер мобильного.

Большинство сотовых компаний поддержали идею, однако некоторые считают, что проект нуждается в доработке.

Номер мобильного телефона в России могут приравнять к паспорту

В прошлом году в Госдуме предложили сделать SIM-карту идентификатором личности. Предполагалось, что она не заменит обычные паспорта, но в некоторых случаях может послужить идентификатором. Также в Кабмине РФ обсуждался вопрос об электронных паспортах, которые могли бы заменить бумажный документ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #паспорт #идентификация #мобильный телефон
Самое читаемое
Нефтяное бессилие США

Нефтяное бессилие США

 Нардеп Рады обвинил США в разжигании конфликта на Донбассе

Нардеп Рады обвинил США в разжигании конфликта на Донбассе

 ВСУ провели учения вблизи Крыма

ВСУ провели учения вблизи Крыма

 Путин посмотрит матч Россия — Испания

Путин посмотрит матч Россия — Испания