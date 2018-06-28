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10:40   28 Июня 2018
Весь мир

Немецкая сборная поблагодарила Россию за гостеприимство на ЧМ-2018

Немецкая сборная поблагодарила Россию за гостеприимство на ЧМ-2018

После того, как сборная Германии не попала в плей-офф чемпионата мира по футболу, пресс-служба команды обратилась к болельщикам в твиттере.

В сообщении говорится, что игроки разочарованы так же сильно, как и болельщики. Мундиль проводится лишь раз в четыре года, поэтому вылететь так быстро, когда еще так много было планов, очень обидно.

Команда извинилась за то, что не играла как действующий чемпион мира. Именно по этой причине результат заслуженный. 

«Спорт включает в себя поражения и признание, когда противники были лучше», — говорится в сообщении.

Сборная также поблагодарила болельщиков за поддержку и Россию за гостеприимство.  Кроме того, пресс-служба поздравила Швецию и Мексику с выходом из группы.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #спорт #чм-2018 #чм #сборная германии #чм2018
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