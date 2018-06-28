Мы в соц.сетях:
Москалькова приехала в колонию на Ямале для встречи с Сенцовым

Москалькова приехала в колонию на Ямале для встречи с Сенцовым

 Единый центр профилактики лесных пожаров может появиться в России

Единый центр профилактики лесных пожаров может появиться в России
Спецназ России, Белоруссии и Сербии проводит антитеррористические учения на Кубани

Спецназ России, Белоруссии и Сербии проводит антитеррористические учения на Кубани

 Казахстан хочет осенью начать экспортировать бензин в Россию

Казахстан хочет осенью начать экспортировать бензин в Россию
Немецкая сборная поблагодарила Россию за гостеприимство на ЧМ-2018

Немецкая сборная поблагодарила Россию за гостеприимство на ЧМ-2018

 Российской Арктике грозит климатическая катастрофа — ученые

Российской Арктике грозит климатическая катастрофа — ученые
Москалькова приехала в колонию на Ямале для встречи с Сенцовым

Москалькова приехала в колонию на Ямале для встречи с Сенцовым

 Единый центр профилактики лесных пожаров может появиться в России

Единый центр профилактики лесных пожаров может появиться в России
Спецназ России, Белоруссии и Сербии проводит антитеррористические учения на Кубани

Спецназ России, Белоруссии и Сербии проводит антитеррористические учения на Кубани

 Казахстан хочет осенью начать экспортировать бензин в Россию

Казахстан хочет осенью начать экспортировать бензин в Россию
Немецкая сборная поблагодарила Россию за гостеприимство на ЧМ-2018

Немецкая сборная поблагодарила Россию за гостеприимство на ЧМ-2018

 Российской Арктике грозит климатическая катастрофа — ученые

Российской Арктике грозит климатическая катастрофа — ученые
10:35   28 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Спецназ России, Белоруссии и Сербии проводит антитеррористические учения на Кубани

Спецназ России, Белоруссии и Сербии проводит антитеррористические учения на Кубани

Маневры проходят в рамках завершающихся международных военных учений «Славянское братство-2018», подчеркнул командир коалиционной тактической группы полковник Андрей Кондрашкин.

Спецназовцы трех стран в Краснодарском крае отрабатывают миротворческие и контртеррористические задачи. В частности, оказание гуманитарной помощи местному населению.

Россию на учениях представляет батальон Кубанского казачьего десантно-штурмового полка ВДВ численностью в 700 человек, Белоруссию - свыше 250 военнослужащих Сил специальных операций, а Сербию - около 50 спецназовцев.

Кондрашин уточнил, что в ходе маневров десантники отработают атаку с разных направлений на условных террористов в базовых лагерях, преследование их при отступлении, а также освобождение «заложников» и оказание им помощи.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #армия #белоруссия #сербия #безопасности #весь мир #кто
Самое читаемое
Нефтяное бессилие США

Нефтяное бессилие США

 Нардеп Рады обвинил США в разжигании конфликта на Донбассе

Нардеп Рады обвинил США в разжигании конфликта на Донбассе

 ВСУ провели учения вблизи Крыма

ВСУ провели учения вблизи Крыма

 Путин посмотрит матч Россия — Испания

Путин посмотрит матч Россия — Испания