Спецназ России, Белоруссии и Сербии проводит антитеррористические учения на Кубани

Маневры проходят в рамках завершающихся международных военных учений «Славянское братство-2018», подчеркнул командир коалиционной тактической группы полковник Андрей Кондрашкин.

Спецназовцы трех стран в Краснодарском крае отрабатывают миротворческие и контртеррористические задачи. В частности, оказание гуманитарной помощи местному населению.

Россию на учениях представляет батальон Кубанского казачьего десантно-штурмового полка ВДВ численностью в 700 человек, Белоруссию - свыше 250 военнослужащих Сил специальных операций, а Сербию - около 50 спецназовцев.

Кондрашин уточнил, что в ходе маневров десантники отработают атаку с разных направлений на условных террористов в базовых лагерях, преследование их при отступлении, а также освобождение «заложников» и оказание им помощи.