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Москалькова приехала в колонию на Ямале для встречи с Сенцовым

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10:35   28 Июня 2018
Россия

Москалькова приехала в колонию на Ямале для встречи с Сенцовым

Москалькова приехала в колонию на Ямале для встречи с Сенцовым

Омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в колонию «Белый медведь» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

Там у нее должна состояться встреча с осужденным за организацию террористических актов на Крымском полуострове украинским режиссером Олегом Сенцовым.

На своей странице в Instagram она написала, что прибыла в колонию вместе с омбудсменом  Ямало-Ненецком автономном округе Анатолием Саком.

Ранее сообщалось, что Москалькова собирается встретиться с Сенцовым без украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Режиссера арестовали в 2015 году в Крыму по подозрению в организации терактов. Суд признал его виновным и приговорил к 20 годам колонии. Денисова хотела увидеться с Сенцовым 15 июня, однако ей отказали во встрече. Воспользоваться видеосвязью для переговоров омбудсмену тоже не разрешили.

С 16 мая заключенный объявил голодовку — таким образом он хочет добиться освобождения «всех украинских политзаключенных в России». Европейский суд по правам человека настаивал на прекращении акции протеста, однако Сенцов отверг предложение. 

 

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Автор: Ольга Шпакова
#ямал #политика #омбудсмен #москалькова #колония #сенцов #денисова
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