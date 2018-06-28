Издание Natural Climate Change пишет, что норвежские ученые зафиксировали быстрые и резкие климатические изменения в северной части Баренцева моря.

Они считают, что в регионе пропадают признаки арктического климата. Скоро он может стать частью атлантической климатической системы.

В Баренцево море входят два региона с разными климатическими условиями. На севере — холодный климат, ледовый покров. Сюда попадают холодные пресные воды Арктики. На юге — более мягкие атлантические условия, поскольку в эту часть поступают теплые воды Атлантики. С каждым годом, по мнению ученых, холодные воды все больше отступают к северу из-за напора атлантических вод.

Эксперты говорят, что центральную роль в данном процессе играет нарушение стратификации водных слоев из-за постепенного снижения пресной воды, которая поступает при таянии льдов. При нормальном климате ледовый покров тает, в океан попадает холодная пресная вода, которая превращается потом в новый ледовый покров.

Если холодной воды мало, то стратификация нарушается. Из-за того, что пресной воды стало меньше, в Арктике появилось некое «горячее пятно», которое пагубно влияет на экосистему Баренцева моря. Кроме того, этот процесс необратим.