Мы в соц.сетях:
Москалькова приехала в колонию на Ямале для встречи с Сенцовым

Москалькова приехала в колонию на Ямале для встречи с Сенцовым

 Единый центр профилактики лесных пожаров может появиться в России

Единый центр профилактики лесных пожаров может появиться в России
Спецназ России, Белоруссии и Сербии проводит антитеррористические учения на Кубани

Спецназ России, Белоруссии и Сербии проводит антитеррористические учения на Кубани

 Казахстан хочет осенью начать экспортировать бензин в Россию

Казахстан хочет осенью начать экспортировать бензин в Россию
Немецкая сборная поблагодарила Россию за гостеприимство на ЧМ-2018

Немецкая сборная поблагодарила Россию за гостеприимство на ЧМ-2018

 Российской Арктике грозит климатическая катастрофа — ученые

Российской Арктике грозит климатическая катастрофа — ученые
Москалькова приехала в колонию на Ямале для встречи с Сенцовым

Москалькова приехала в колонию на Ямале для встречи с Сенцовым

 Единый центр профилактики лесных пожаров может появиться в России

Единый центр профилактики лесных пожаров может появиться в России
Спецназ России, Белоруссии и Сербии проводит антитеррористические учения на Кубани

Спецназ России, Белоруссии и Сербии проводит антитеррористические учения на Кубани

 Казахстан хочет осенью начать экспортировать бензин в Россию

Казахстан хочет осенью начать экспортировать бензин в Россию
Немецкая сборная поблагодарила Россию за гостеприимство на ЧМ-2018

Немецкая сборная поблагодарила Россию за гостеприимство на ЧМ-2018

 Российской Арктике грозит климатическая катастрофа — ученые

Российской Арктике грозит климатическая катастрофа — ученые
10:19   28 Июня 2018
Весь мир

Российской Арктике грозит климатическая катастрофа — ученые

Российской Арктике грозит климатическая катастрофа — ученые

Издание Natural Climate Change пишет, что норвежские ученые зафиксировали быстрые и резкие климатические изменения в северной части Баренцева моря.

Они считают, что в регионе пропадают признаки арктического климата. Скоро он может стать частью атлантической климатической системы.

В Баренцево море входят два региона с разными климатическими условиями. На севере — холодный климат, ледовый покров. Сюда попадают холодные пресные воды Арктики. На юге — более мягкие атлантические условия, поскольку в эту часть поступают теплые воды Атлантики. С каждым годом, по мнению ученых, холодные воды все больше отступают к северу из-за напора атлантических вод.

Российской Арктике грозит климатическая катастрофа — ученые

Эксперты говорят, что центральную роль в данном процессе играет нарушение стратификации водных слоев из-за постепенного снижения пресной воды, которая поступает при таянии льдов. При нормальном климате ледовый покров тает, в океан попадает холодная пресная вода, которая превращается потом в новый ледовый покров.

Если холодной воды мало, то стратификация нарушается. Из-за того, что пресной воды стало меньше, в Арктике появилось некое «горячее пятно», которое пагубно влияет на экосистему Баренцева моря. Кроме того, этот процесс необратим.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#арктика #климат #экология #баренцево море
Самое читаемое
Нефтяное бессилие США

Нефтяное бессилие США

 Нардеп Рады обвинил США в разжигании конфликта на Донбассе

Нардеп Рады обвинил США в разжигании конфликта на Донбассе

 ВСУ провели учения вблизи Крыма

ВСУ провели учения вблизи Крыма

 Путин посмотрит матч Россия — Испания

Путин посмотрит матч Россия — Испания