Казахстан хочет осенью начать экспортировать бензин в Россию

В настоящий момент в двустороннее соглашение вносятся изменения, которые позволят начать поставки, рассказал министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

Зампредседателя правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти национальной компании «КазМунайГаз» Данияр Тиесов ранее рассказал, что Казахстан надеется с осени текущего года начать экспортировать бензин в соседние страны. Астана рассчитывает, что к концу года ей удастся экспортировать до 400 тысяч тонн топлива, а в следующем году - до 1,2 миллиона тонн.

Бозумбаев в свою очередь объяснил, что поставлять бензин в Россию Казахстан сможет только после изменения соответствующего соглашения. До сих пор Астана закупала российское топливо, а Москва не хотела, чтобы его реэкспортировали. Поэтому по соглашению экспорт с РФ запрещен.

Сейчас стороны работают над изменениями. Завершить их и начать поставки топлива планируется к октябрю.