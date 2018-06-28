Мун Чжэ Ин отменил встречу с Мэттисом

Президент Южной Кореи простудился, из-за чего отменил все встречи в четверг и пятницу, объяснили в администрации лидера.

Сообщение администрации передает 28 июня агенство Kyodo.

Министр обороны США Джеймс Мэттис в четверг находится в Сеуле. В настоящий момент он проводит переговоры с южнокорейским коллегой Сон Ён Му. Стороны обсуждают реализацию договоренностей между Южной Кореей, США и КНДР, которых удалось достичь в ходе переговоров на высшем уровне. В частности, речь идет о приостановке совместных военных учений американцев и южнокорейцев.

Об этом 12 июня договорились лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. В ходе саммита в Сингапуре американский лидер пообещал, что отменит учения с Сеулом, если Пхеньян продемонстрирует серьезность намерений по ядерному разоружению.