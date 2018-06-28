Мы в соц.сетях:
Москалькова приехала в колонию на Ямале для встречи с Сенцовым

Москалькова приехала в колонию на Ямале для встречи с Сенцовым

 Единый центр профилактики лесных пожаров может появиться в России

Единый центр профилактики лесных пожаров может появиться в России
Спецназ России, Белоруссии и Сербии проводит антитеррористические учения на Кубани

Спецназ России, Белоруссии и Сербии проводит антитеррористические учения на Кубани

 Казахстан хочет осенью начать экспортировать бензин в Россию

Казахстан хочет осенью начать экспортировать бензин в Россию
Немецкая сборная поблагодарила Россию за гостеприимство на ЧМ-2018

Немецкая сборная поблагодарила Россию за гостеприимство на ЧМ-2018

 Российской Арктике грозит климатическая катастрофа — ученые

Российской Арктике грозит климатическая катастрофа — ученые
Москалькова приехала в колонию на Ямале для встречи с Сенцовым

Москалькова приехала в колонию на Ямале для встречи с Сенцовым

 Единый центр профилактики лесных пожаров может появиться в России

Единый центр профилактики лесных пожаров может появиться в России
Спецназ России, Белоруссии и Сербии проводит антитеррористические учения на Кубани

Спецназ России, Белоруссии и Сербии проводит антитеррористические учения на Кубани

 Казахстан хочет осенью начать экспортировать бензин в Россию

Казахстан хочет осенью начать экспортировать бензин в Россию
Немецкая сборная поблагодарила Россию за гостеприимство на ЧМ-2018

Немецкая сборная поблагодарила Россию за гостеприимство на ЧМ-2018

 Российской Арктике грозит климатическая катастрофа — ученые

Российской Арктике грозит климатическая катастрофа — ученые
9:36   28 Июня 2018
Весь мир

Мун Чжэ Ин отменил встречу с Мэттисом

Мун Чжэ Ин отменил встречу с Мэттисом

Президент Южной Кореи простудился, из-за чего отменил все встречи в четверг и пятницу, объяснили в администрации лидера.

Сообщение администрации передает 28 июня агенство Kyodo.

Министр обороны США Джеймс Мэттис в четверг находится в Сеуле. В настоящий момент он проводит переговоры с южнокорейским коллегой Сон Ён Му. Стороны обсуждают реализацию договоренностей между Южной Кореей, США и КНДР, которых удалось достичь в ходе переговоров на высшем уровне. В частности, речь идет о приостановке совместных военных учений американцев и южнокорейцев.

Об этом 12 июня договорились лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. В ходе саммита в Сингапуре американский лидер пообещал, что отменит учения с Сеулом, если Пхеньян продемонстрирует серьезность намерений по ядерному разоружению.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#сша #политика #южная корея #весь мир #мэттис #мун чжэ ин
Самое читаемое
Нефтяное бессилие США

Нефтяное бессилие США

 Нардеп Рады обвинил США в разжигании конфликта на Донбассе

Нардеп Рады обвинил США в разжигании конфликта на Донбассе

 ВСУ провели учения вблизи Крыма

ВСУ провели учения вблизи Крыма

 Путин посмотрит матч Россия — Испания

Путин посмотрит матч Россия — Испания