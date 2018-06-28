Единый центр профилактики лесных пожаров может появиться в России

Минприроды предложило наделить федеральный штаб при Рослесхозе новыми полномочиями. Он будет организовывать работу всех ведомств и служб по профилактике возгораний. Это поможет наладить межведомственное взаимодействие для защиты земель.

Об этом пишет «Парламентская газета».

На данный момент штаб лишь координирует действия органов федеральной и региональной власти по тушению пожаров. Минприроды же предлагает создать оперативные штабы на уровне субъектов и лесничеств. Региональные штабы будут работать все время, а структуры при лесничествах будут создавать каждый год во время пожароопасных сезонов.

В прошлом году специалисты проанализировали причины возникновения лесных пожаров и пришли к выводу, что самое слабое звено во всей противопожарной системе — несогласованность ведомств. Именно это и хотят сейчас изменить.

Более того, разными территориями заведуют разные структуры. Например, за сохранность лесного фонда отвечает местная власть, за безопасность лесов на земле обороны и безопасности — Минобороны. Пока ведомства разбираются, кто и как должен тушить очаг возгорания, огонь распространяется на огромные территории.

В 2016 году при Рослесхозе создали координационный штаб по борьбе с огнем. Он должен был наладить взаимодействие при «межведомственных» пожарах. Однако позже стало ясно, что механизм следует усовершенствовать.