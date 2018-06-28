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 Единый центр профилактики лесных пожаров может появиться в России

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Спецназ России, Белоруссии и Сербии проводит антитеррористические учения на Кубани

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9:20   28 Июня 2018
Весь мир

Мэттис обсуждает с южнокорейским коллегой приостановку военных учений — СМИ

Мэттис обсуждает с южнокорейским коллегой приостановку военных учений — СМИ

Прежде всего, речь идет об отмене намеченных на август маневров Ulchi Freedom Guardian, уточнило агентство Kyodo.

Министры обороны США и Южной Кореи Джеймс Мэттис и Сон Ён Му в четверг встретились в Сеуле. До начала переговоров глава Пентагона рассказал, что хочет обсудить с коллегой пути выполнения договоренностей, достигнутых на встречах президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Стороны также планируют поговорить о выработке совместных мер доверия в отношениях с Пхеньяном.

Саммит США и КНДР состоялся 12 июня в Сингапуре. Лидеры стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын обсудили условия полного ядерного разоружения Северной Кореи, а также шаги по нормализации двусторонних отношений.

По итогам встречи стороны подписали совместный документ, признающий прогресс в урегулировании корейского конфликта. В частности, американский президент пообещал отменить военные учения с Южной Кореей, если Пхеньян докажет серьезность намерений по денуклеаризации полуострова.

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Автор: Юлия Халус
#сша #кндр #политика #южная корея #весь мир #мэттис
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