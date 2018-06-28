Искусственный интеллект будет следить за исправностью военной техники в США

В The Washington Post рассказали, что командование Сухопутных войск США хочет использовать искусственный интеллект (ИИ), чтобы следить за работой военной техники и вовремя ликвидировать поломки.

Компания Uptake, которая специализируется на создании ИИ недавно получила от армии контракт на испытание на боевых машинах пехоты Bradley M2A3 технологии, которая может «предсказывать» поломки и оповещать об этом заранее. Если испытания пройдут успешно, ее внедрят в Сухопутные войска.

Технология, которую разработала Uptake, анализирует сигналы, которые поступают от отслеживающих работу приборов, и предоставляет информацию об их состоянии. Если какой-то компонент будет посылать тревожные сигналы, система это «увидит» и оповестит оператора.

Президент компании Ганиш Белл сообщил, что работы по созданию этой техники завершились недавно.

Армию обнадеживает перспектива применения такой технологии. Она может существенно повысить боеспособность и эффективность ВС страны.