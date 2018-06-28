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9:14   28 Июня 2018
Весь мир

Искусственный интеллект будет следить за исправностью военной техники в США

Искусственный интеллект будет следить за исправностью военной техники в США

В The Washington Post рассказали, что командование Сухопутных войск США хочет использовать искусственный интеллект (ИИ), чтобы следить за работой военной техники и вовремя ликвидировать поломки.

Компания Uptake, которая специализируется на создании ИИ недавно получила от армии контракт на испытание на боевых машинах пехоты Bradley M2A3 технологии, которая может «предсказывать» поломки и оповещать об этом заранее. Если испытания пройдут успешно, ее внедрят в Сухопутные войска.

Искусственный интеллект будет следить за исправностью военной техники в СШАТехнология, которую разработала Uptake, анализирует сигналы, которые поступают от отслеживающих работу приборов, и предоставляет информацию об их состоянии. Если какой-то компонент будет посылать тревожные сигналы, система это «увидит» и оповестит оператора.

Президент компании Ганиш Белл сообщил, что работы по созданию этой техники завершились недавно. 

Армию обнадеживает перспектива применения такой технологии. Она может существенно повысить боеспособность и эффективность ВС страны.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #технологии #искусственный интеллект #армия и опк #вс сша
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