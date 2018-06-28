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 На окраинах Алма-Аты на складах произошел крупный пожар

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СМИ: В Турции не будут продлевать режим ЧП

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8:41   28 Июня 2018
Весь мир

СМИ: В Турции не будут продлевать режим ЧП

СМИ: В Турции не будут продлевать режим ЧП

Издание Daily Sabah, ссылаясь на источники, сообщило, что турецкий лидер Тайип Эрдоган, а также лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели решили не продлевать режим ЧП в стране. Они договорились об этом во время переговоров в Анкаре. 

Режим чрезвычайного положения в Турции действует с 21 июля 2016 года. Изначально его установили на три месяца из-за попытки путча, которую совершили 15 июля. С 2016 года парламент стабильно продлевает этот режим. Очередной трехмесячный период закончится 19 июля. 

Противники нынешней власти в Турции резко критикуют ее за сохранение условий ЧП в период предвыборной агитации. Их не устраивает, что такой режим вводит некоторые ограничения на проведение мероприятий. У силовых структур же полномочия расширяются.

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Автор: Виктория Разумовская
#турция #эрдоган #политика #режим чп
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