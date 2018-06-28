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Фестиваль подводной фотографии «Дикий подводный мир» пройдет в Москве

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В Верховной раде рассказали, как Россию заставить уважать Украину

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 На окраинах Алма-Аты на складах произошел крупный пожар

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СМИ: В Турции не будут продлевать режим ЧП

СМИ: В Турции не будут продлевать режим ЧП

 Американский конгрессмен выступил за парламентский диалог РФ и США

Американский конгрессмен выступил за парламентский диалог РФ и США
8:27   28 Июня 2018
Весь мир

Американский конгрессмен выступил за парламентский диалог РФ и США

Американский конгрессмен выступил за парламентский диалог РФ и США

Республиканец, представляющий в Конгрессе штат Калифорния, Дана Рорабакер приветствует парламентский диалог между Москвой и Вашингтоном. Кроме того, он надеется, что у российских коллег будет возможность посетить Штаты. 

Об этом сообщает РИА Новости.

Рорабакер является членом комитета по международным делам палаты представителей США, а также возглавляет подкомитет по Европе и Евразии.

Несколько американских сенаторов должны в начале июля приехать в Москву и Петербург. Посол РФ в США Анатолий Антонов считает, что это может стать толчком для возобновления межпарламентских связей. Россия хотела бы, чтобы в будущем наших законодателей пригласили с ответным визитом.

Антонов заявил, что для России и США «настало время найти области для сотрудничества». Он уверен, что это не только Сирия и внешняя политика — таких точек соприкосновения достаточно много.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #политика #парламент #конгресс
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