ВС США получат новейшую ракету класса «воздух-земля»

Defense News сообщает, что ВС США вскоре получат на вооружение новую ракету класса «воздух-земля» Joint Air-to-Ground Missile (JAGM). Ее создала компания Lockheed Martin.

Ракета сменит уже устаревшие ракеты этого же класса AGM-114 «Хеллфаер». Новое вооружение успешно прошло испытания, которые длились более двух лет. В ходе них ракету протестировали на всех платформах, в частности, на вертолетах, самолетах и беспилотниках.

У JAGM есть система самонаведения, в которую встроен полуактивный лазер с миллиметровыми радиолокационными датчиками. Благодаря этому она может успешно противостоять стационарным и движущимся наземным и морским объектам при любой погоде и в любое время суток.

В компании производителя сообщили, что ракета уже поступила в мелкосерийное производство. Поставка в армию первой партии запланирована на 2019 год. Всего будет поставлена 2631 ракета.