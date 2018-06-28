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8:13   28 Июня 2018
Весь мир

ВС США получат новейшую ракету класса «воздух-земля»

ВС США получат новейшую ракету класса «воздух-земля»

Defense News сообщает, что ВС США вскоре получат на вооружение новую ракету класса «воздух-земля» Joint Air-to-Ground Missile (JAGM). Ее создала компания Lockheed Martin.

Ракета сменит уже устаревшие ракеты этого же класса AGM-114 «Хеллфаер». Новое вооружение успешно прошло испытания, которые длились более двух лет. В ходе них ракету протестировали на всех платформах, в частности, на вертолетах, самолетах и беспилотниках.

У JAGM есть система самонаведения, в которую встроен полуактивный лазер с миллиметровыми радиолокационными датчиками. Благодаря этому она может успешно противостоять стационарным и движущимся наземным и морским объектам при любой погоде и в любое время суток.

В компании производителя сообщили, что ракета уже поступила в мелкосерийное производство. Поставка в армию первой партии запланирована на 2019 год. Всего будет поставлена 2631 ракета.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #ракеты #вооружение #армия и опк
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