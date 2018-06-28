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Фестиваль подводной фотографии «Дикий подводный мир» пройдет в Москве

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7:57   28 Июня 2018
Россия

Фестиваль подводной фотографии «Дикий подводный мир» пройдет в Москве

Фестиваль подводной фотографии «Дикий подводный мир» пройдет в Москве

В столичном Дарвиновском музее пройдет фестиваль подводной фотографии «Дикий подводный мир», сообщает пресс-служба музея.

Мероприятия пройдут с 9 августа по 30 сентября. Фестиваль пройдет при участии Союза фотографов дикой природы и Московского открытого фотоклуба.

Отмечается, что москвичи и гости столицы смогут увидеть любовь морских ангелов, дружбу креветки и актинии, ночную трапезу морского дьявола и подводные танцы китов.

На выставке покажут сто лучших фоторабот 50 подводных фотографов России, Казахстана, Белоруссии, Украины, Финляндии, Германии, Канады и Индонезии.

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Автор: Олег Королев
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