Фестиваль подводной фотографии «Дикий подводный мир» пройдет в Москве

В столичном Дарвиновском музее пройдет фестиваль подводной фотографии «Дикий подводный мир», сообщает пресс-служба музея.

Мероприятия пройдут с 9 августа по 30 сентября. Фестиваль пройдет при участии Союза фотографов дикой природы и Московского открытого фотоклуба.

Отмечается, что москвичи и гости столицы смогут увидеть любовь морских ангелов, дружбу креветки и актинии, ночную трапезу морского дьявола и подводные танцы китов.

На выставке покажут сто лучших фоторабот 50 подводных фотографов России, Казахстана, Белоруссии, Украины, Финляндии, Германии, Канады и Индонезии.