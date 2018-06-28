Мосгоризбирком увеличил расходы на информирование о выборах столичного мэра

Увеличение финансирования на информирование избирателей о выборах столичного мэра связаны с внедрением новых систем и способов голосования, сообщает глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

В интервью газете «Коммерсант» он сообщил, что главной причиной увеличения затрат является необходимость рассказать гражданам о возможности голосовать в других регионах, о продлении времени голосования до десяти вечера и внедрении системы мобильного избирателя.

Также глава Мосгоризбиркома отметил, что с избирательной кампании 2013 года подорожала бумага, а также выросли цены на бензин. Он отметил, что увеличение затрат не связано с желанием повысить явку.

Согласно данным на портале госзакупок, на текущий момент на информирование избирателей о выборах мэра выделено около 166 миллионов рублей.