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7:23   28 Июня 2018
Россия

Глава МЭР предложил вернуться к идее уплаты НДФЛ по месту проживания

Глава МЭР предложил вернуться к идее уплаты НДФЛ по месту проживания

Министр экономического развития Максим Орешкин предложил платить налоги на доходы физических лиц по месту проживания, а не по месту работы.

Соответствующее заявление глава МЭР сделал на парламентских слушаниях «О разработке стратегии пространственного развития России».

По его словам, данная мера может поспособствовать  более активному распространению экономического роста за пределами агломераций.

Орешкин уверен, что благодаря этому налоговая база будет распространяться более широким кругом и не будет концентрироваться в крупных городах, что при условиях маятниковой миграции будет способствовать развитию малых городов.

Данное предложение неоднократно выдвигали власти Московской области: сотни тысяч жителей Подмосковья работают в столице, и работодатели платят налоги за них в столице.

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Автор: Олег Королев
#москва #мэр #министерство экономического развития #орешкин
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