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7:08   28 Июня 2018
Общество

В Якутске выпущенные выпускниками шары оставили без света 34 тысячи человек

В Якутске выпущенные выпускниками шары оставили без света 34 тысячи человек

Около 33,6 тысяч жителей Якутска остались в ночь на четверг без света из-за запутавшихся в проводах воздушных шаров, сообщает «Якутскэнерго».

В минувшую среду якутские выпускники отмечали окончание школы.

РИА «Новости» со ссылкой на энергоснабжающую компанию сообщает, что воздушные шары были с фольгированной лентой, при соприкосновении с которыми произошло замыкание.  На место оперативно выехала бригада, которая обнаружила шарики.

Всего в Якутске проживает 310 тысяч человек. Таким образом, из-за замыкания без света оставалась десятая часть населения города.

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Автор: Олег Королев
#выпускники #якутск #шарики
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