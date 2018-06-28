В Якутске выпущенные выпускниками шары оставили без света 34 тысячи человек

Около 33,6 тысяч жителей Якутска остались в ночь на четверг без света из-за запутавшихся в проводах воздушных шаров, сообщает «Якутскэнерго».

В минувшую среду якутские выпускники отмечали окончание школы.

РИА «Новости» со ссылкой на энергоснабжающую компанию сообщает, что воздушные шары были с фольгированной лентой, при соприкосновении с которыми произошло замыкание. На место оперативно выехала бригада, которая обнаружила шарики.

Всего в Якутске проживает 310 тысяч человек. Таким образом, из-за замыкания без света оставалась десятая часть населения города.