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 На окраинах Алма-Аты на складах произошел крупный пожар

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Иранский президент пообещал «поставить США на колени»

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6:48   28 Июня 2018
Весь мир

Иранский президент пообещал «поставить США на колени»

Иранский президент пообещал «поставить США на колени»

Президент Ирана Хасан Роухани отказался «капитулировать» перед США.

В эфире государственного телевидения он заявил, что Тегеран не будет капитулировать перед Вашингтоном. Роухани подчеркнул, что Иран сохранит «историческое национальное величие» и в волевой борьбе «поставит США на колени».

РИА «Новости» отмечают, что соответствующее заявление президент Ирана сделал на фоне напряженной обстановки в стране из-за экономических проблем.

Роухани призвал иранских граждан показать миру, что Иран способен пережить проблемы, не променяв величие, независимость, культуру и религию. 

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Автор: Олег Королев
#сша #иран
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