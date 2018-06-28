Иранский президент пообещал «поставить США на колени»

Президент Ирана Хасан Роухани отказался «капитулировать» перед США.

В эфире государственного телевидения он заявил, что Тегеран не будет капитулировать перед Вашингтоном. Роухани подчеркнул, что Иран сохранит «историческое национальное величие» и в волевой борьбе «поставит США на колени».

РИА «Новости» отмечают, что соответствующее заявление президент Ирана сделал на фоне напряженной обстановки в стране из-за экономических проблем.

Роухани призвал иранских граждан показать миру, что Иран способен пережить проблемы, не променяв величие, независимость, культуру и религию.