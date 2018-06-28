КНДР и Южная Корея начали переговоры об объединении дорожной системы

Представители транспортных ведомств КНДР и Южной Кореи начали переговоры о соединении автомобильных дорог двух стран, сообщает «Ренхап».

Консультации проходят в пограничном пункте Пханмунджом на демилитаризованной зоне, разделяющей две части Корейского полуострова.

В частности, речь идет о постройке 19-километрового участка автомобильного шоссе между северокорейским Кэсоном и южнокорейским Мунсаном. Это позволит объединить в единую трассу дороги, ведущие в Пхеньян и Сеул.

Южнокорейское агентство отмечает, что пока речь идет только о предварительных исследованиях, поскольку широкому сотрудничеству стран мешают экономические санкции СБ ООН.