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 КНДР и Южная Корея начали переговоры об объединении дорожной системы

КНДР и Южная Корея начали переговоры об объединении дорожной системы
6:28   28 Июня 2018
Весь мир

КНДР и Южная Корея начали переговоры об объединении дорожной системы

КНДР и Южная Корея начали переговоры об объединении дорожной системы

Представители транспортных ведомств КНДР и Южной Кореи начали переговоры о соединении автомобильных дорог двух стран, сообщает «Ренхап».

Консультации проходят в пограничном пункте Пханмунджом на демилитаризованной зоне, разделяющей две части Корейского полуострова.

В частности, речь идет о постройке 19-километрового участка автомобильного шоссе между северокорейским Кэсоном и южнокорейским Мунсаном. Это позволит объединить в единую трассу дороги, ведущие в Пхеньян и Сеул.

Южнокорейское агентство отмечает, что пока речь идет только о предварительных исследованиях, поскольку широкому сотрудничеству стран мешают экономические санкции СБ ООН.

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Автор: Олег Королев
#кндр #южная корея
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