Пентагон получил запрос от МВБ США на размещение 12 тысяч мигрантов

Американское министерство внутренней безопасности направило в Минобороны США запрос о размещении до 12 тысяч человек в зданиях на американо-мексиканской границе.

Пентагон сообщает, что министерство внутренней безопасности просит найти или построить помещения для размещения и ухода за семьями иностранцев.

В случае, если помещения не найдутся, Пентагон может построит объекты в штатах Техас, Калифорния, Нью-Мексико и Аризоне.

Министерство просит, чтобы площадь для двух тысяч человек была доступна в течение 45 дней.

Ранее сообщалось, что в результате политики «нулевой терпимости» к незаконному переходу границы, не менее 2,3 тысяч детей были разлучены с родителями. Накануне Трамп отменил апрельский и подписал новый, в котором рекомендуется не отделять детей от родителей при задержании.