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6:06   28 Июня 2018
Весь мир

Пентагон получил запрос от МВБ США на размещение 12 тысяч мигрантов

Пентагон получил запрос от МВБ США на размещение 12 тысяч мигрантов

Американское министерство внутренней безопасности  направило в Минобороны США запрос о размещении до 12 тысяч человек в зданиях на американо-мексиканской границе.

Пентагон сообщает, что министерство внутренней безопасности просит найти или построить помещения для размещения и ухода за семьями иностранцев.

В случае, если помещения не найдутся, Пентагон может построит объекты в штатах Техас, Калифорния, Нью-Мексико и Аризоне.

Министерство просит, чтобы площадь для двух тысяч человек была доступна в течение 45 дней.

Ранее сообщалось, что в результате политики «нулевой терпимости»  к незаконному переходу границы, не менее 2,3 тысяч детей были разлучены с родителями. Накануне Трамп отменил апрельский и подписал новый, в котором рекомендуется не отделять детей от родителей при задержании.

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Автор: Олег Королев
#сша #пентагон #мигранты
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