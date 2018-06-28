Мы в соц.сетях:
Путин одобрил закон о противодействии хищению средств с банковских карт

Путин одобрил закон о противодействии хищению средств с банковских карт

 Кадыров рассказал, как в Чечне переубеждают экстремистов

Кадыров рассказал, как в Чечне переубеждают экстремистов
В Верховной раде рассказали, как Россию заставить уважать Украину

В Верховной раде рассказали, как Россию заставить уважать Украину

 На окраинах Алма-Аты на складах произошел крупный пожар

На окраинах Алма-Аты на складах произошел крупный пожар
Глава МИД Венгрии отметил двойные стандарты ЕС к «Северному потоку — 2»

Глава МИД Венгрии отметил двойные стандарты ЕС к «Северному потоку — 2»

 Трамп оценил положительно возможность поладить с Россией

Трамп оценил положительно возможность поладить с Россией
Путин одобрил закон о противодействии хищению средств с банковских карт

Путин одобрил закон о противодействии хищению средств с банковских карт

 Кадыров рассказал, как в Чечне переубеждают экстремистов

Кадыров рассказал, как в Чечне переубеждают экстремистов
В Верховной раде рассказали, как Россию заставить уважать Украину

В Верховной раде рассказали, как Россию заставить уважать Украину

 На окраинах Алма-Аты на складах произошел крупный пожар

На окраинах Алма-Аты на складах произошел крупный пожар
Глава МИД Венгрии отметил двойные стандарты ЕС к «Северному потоку — 2»

Глава МИД Венгрии отметил двойные стандарты ЕС к «Северному потоку — 2»

 Трамп оценил положительно возможность поладить с Россией

Трамп оценил положительно возможность поладить с Россией
5:52   28 Июня 2018
Ближнее зарубежье

В Верховной раде рассказали, как Россию заставить уважать Украину

В Верховной раде рассказали, как Россию заставить уважать Украину

Украине нужно экономическое возрождение для того, чтобы Москва считалась с интересами Киева. Об этом заявил депутат Верховной рады Виктор Бондарь.

По словам политика, он предложил изменить тональность переговоров с Россией и уйти от угрожающей риторики. Парламентарий считает, что вместо этого необходимо экономическое возрождение, достижимое с помощью кредитов.

Нардеп предлагает «завести» в страну ряд крупнейших европейских и американских банков, а также «дать вздохнуть промышленности» и обеспечить Украину дешевыми кредитами на 15 лет.

По мнению Бондаря, благодаря таким мерам через три-четыре года в украинской экономике начнутся сдвиги. Он отметил, что правильный путь станет ответом России.

Депутат уверен, что военные методы не работают, поскольку они только ухудшают ситуацию. Он заявил, что с Украиной станут считаться только тогда, когда она станет богатой и крепкой.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #украина #верховная рада #экономика украины
Самое читаемое
Режим «черного неба» объявлен в Красноярске

Режим «черного неба» объявлен в Красноярске

 Нефтяное бессилие США

Нефтяное бессилие США

 Нардеп Рады обвинил США в разжигании конфликта на Донбассе

Нардеп Рады обвинил США в разжигании конфликта на Донбассе

 ВСУ провели учения вблизи Крыма

ВСУ провели учения вблизи Крыма