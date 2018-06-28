В Верховной раде рассказали, как Россию заставить уважать Украину

Украине нужно экономическое возрождение для того, чтобы Москва считалась с интересами Киева. Об этом заявил депутат Верховной рады Виктор Бондарь.

По словам политика, он предложил изменить тональность переговоров с Россией и уйти от угрожающей риторики. Парламентарий считает, что вместо этого необходимо экономическое возрождение, достижимое с помощью кредитов.

Нардеп предлагает «завести» в страну ряд крупнейших европейских и американских банков, а также «дать вздохнуть промышленности» и обеспечить Украину дешевыми кредитами на 15 лет.

По мнению Бондаря, благодаря таким мерам через три-четыре года в украинской экономике начнутся сдвиги. Он отметил, что правильный путь станет ответом России.

Депутат уверен, что военные методы не работают, поскольку они только ухудшают ситуацию. Он заявил, что с Украиной станут считаться только тогда, когда она станет богатой и крепкой.