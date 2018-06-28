На окраинах Алма-Аты на складах произошел крупный пожар

В Алма-Ате на складах начался пожар, сообщает глава пресс-службы городского департамента по ЧС Сандугаш Баймухамбетова.

Сообщение о возгорании поступило на пульт 101 в 06:03 (03:03 мск). На данный момент на месте горения складского помещения работают пожарные расчеты, которые тушат огонь.

Дополнительные сведения о пожаре будут предоставлены позже.

В свою очередь РИА «Новости» со ссылкой на собственного корреспондента сообщает, что на месте возгорания образовался столб густого черного дыма, шлейф от которого накрыл значительную часть казахстанского города.