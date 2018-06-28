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Глава МИД Венгрии отметил двойные стандарты ЕС к «Северному потоку — 2»

Глава МИД Венгрии отметил двойные стандарты ЕС к «Северному потоку — 2»

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5:13   28 Июня 2018
Весь мир

Глава МИД Венгрии отметил двойные стандарты ЕС к «Северному потоку — 2»

Глава МИД Венгрии отметил двойные стандарты ЕС к «Северному потоку — 2»

Евросоюз использует двойные стандарты к проекту газопровода «Северный поток — 2», заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Глава венгерского МИД отметил, что Будапешт не является частью проекта, поэтому не может выступать против него. Он отметил, что может сказать о неприемлемых двойных стандартах в ЕС по отношению к газопроводу.

Сийярто отметил, что «Южный поток» в свое время был «убит» Еврокомиссией. По его словам, в ситуации с «Северным потоком -2» ситуация повторяется.

Он отметил, что не может представить каких-либо извинений или причин, которые бы комиссия могла бы привести. Сийярто отметил, что в позиции ЕС видны двойные стандарты

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Автор: Олег Королев
#евросоюз #венгрия #сийярто #северный поток - 2
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