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 Трамп оценил положительно возможность поладить с Россией

Трамп оценил положительно возможность поладить с Россией
4:49   28 Июня 2018
Весь мир

Трамп оценил положительно возможность поладить с Россией

Трамп оценил положительно возможность поладить с Россией

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что наличие шанса наладить отношения с Россией - это хорошая вещь.

Во время выступления перед сторонниками в штате Северная Дакота президент США заявил, что возможно поладить с Китаем и Россией - это хорошо.

Ранее Трамп рассказал журналистам, о чем он собирается пообщаться с российским лидером Владимиром Путиным в ходе двусторонней встречи. Он планирует обсудить с Путиным Украину, Сирию и ряд других вопросов.

Австрийская газета Kronen Zeitung ранее предположила, что возможным местом проведения саммита может стать Вена.

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Автор: Олег Королев
#путин #трамп
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