Трамп оценил положительно возможность поладить с Россией

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что наличие шанса наладить отношения с Россией - это хорошая вещь.

Во время выступления перед сторонниками в штате Северная Дакота президент США заявил, что возможно поладить с Китаем и Россией - это хорошо.

Ранее Трамп рассказал журналистам, о чем он собирается пообщаться с российским лидером Владимиром Путиным в ходе двусторонней встречи. Он планирует обсудить с Путиным Украину, Сирию и ряд других вопросов.

Австрийская газета Kronen Zeitung ранее предположила, что возможным местом проведения саммита может стать Вена.