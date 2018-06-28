Путин одобрил закон о противодействии хищению средств с банковских карт

Российский президент Владимир Путин подписал закон о хищении денег с банковских карт.

Из опубликованного в среду на сайте правовой информации текста документа говорится, что закон наделяет оператора по переводу денежных средств правом приостанавливать операции, которые имеют признаки перевода средств без согласия клиента.

Благодаря подписанию документа в России появится правовой механизм, который не позволит мошенника снимать деньги с карт. Одобренные положения направлены на защиту интересов как физических, так и юридических лиц.

Данные об этих операциях должны поступать в Банк России.