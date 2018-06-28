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4:02   28 Июня 2018
Весь мир

Экс-госсекретарь США Керри выступил за проведение саммита Путина и Трампа

Экс-госсекретарь США Керри выступил за проведение саммита Путина и Трампа

Бывший госсекретарь США Джон Керри поддержал грядущую встречу между американским лидером Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным.

Он отметил, что выступает в поддержку встречи. Также экс-госсекретарь подчеркнул, что встречался с Путиным больше, чем кто-либо.

Также Керри отметил большую работу, которую Россия проделала по иранской ядерной сделке, Парижскому соглашению, декларированию химического оружия в Сирии и прочим вопросам.

Экс-госсекретарь подчеркнул, что встреча Путина и Трампа пройдет на фоне изоляции Америки от союзников после саммита «Большой семерки» и выхода Вашингтона из сделки с Ираном по ядерной программе. По его мнению, такая ситуация может поставить США в невыгодное положение на переговорах.

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Автор: Олег Королев
#путин #джон керри #трамп #экс-госсекретарь
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