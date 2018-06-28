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3:47   28 Июня 2018
Россия

Кадыров рассказал, как в Чечне переубеждают экстремистов

Кадыров рассказал, как в Чечне переубеждают экстремистов

Благодаря работе мусульманских духовных наставников снижается аудитория экстремистских информационных ресурсов, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В интервью газете «Известия» он заявил, что на территории республики уже нет вербовщиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ). Однако, по словам Кадырова, они могут представлять угрозу, поскольку могут искать сторонников через интернет.

Глава Чечни рассказал, что духовные наставники отслеживают, где и что пишут, и на этих же экстремистских сайтах доказывают, что идеология ИГ не связана с исламом.

По его словам, им это удается: если раньше на ресурсах 100 процентов аудитории поддерживало экстремистов, то теперь 50-60 процентов начинают «думать и уходить».

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Автор: Олег Королев
#кадыров #чечня #экстремисты
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