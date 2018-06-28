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3:35   28 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Украина возглавила рейтинг стран Европы по дискриминации журналистов

Украина возглавила рейтинг стран Европы по дискриминации журналистов

Украина является лидером по показателям дискриминации и запугивания в отношении журналистов, сообщил на конференции ОБСЕ глава Европейской федерации журналистов (EFJ\ Рикардо Гутьеррес.

Генеральный секретарь EFJ привел данные, согласно которым 14 процентов нарушений в отношении журналистов по всей Европе совершены на Украине. Показатель по другим странам Европы составляет четыре процента. Таким образом, Украина «лидирует» с огромным отрывом.

Также Украина входит в десятку стран Европы, где происходят убийства работников СМИ. Из убитых за последние три года 23 журналистов двое погибли на Украине. 

Гутьеррес в качестве примера привел убийства Олеся Бузины и Павла Шеремета, отметив, что по последнему случаю у следствия отсутствуют подозреваемые.

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Автор: Олег Королев
#украина #обсе #дискриминация журналистов
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