Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев вновь задержан
Глава карельского отделения общества «Мемориал» Юрий Дмитриев задержан при попытке покинуть Петрозаводск, сообщает ИА «Республика» со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева.
По его словам, в момент задержания историк с семьей ехал на кладбище. Данные сведения передала адвокату дочь Дмитриева Екатерина Клодт, сообщают РИА «Новости».
Историка доставили в изолятор временного содержания. В четверг будет решаться вопрос о смене меры пресечения. Ануфриев добавил, что Дмитриев не собирался уезжать из республики.
Петрозаводский суд пятого апреля оправдал Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии, однако признал виновным в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия - по данной статье ему назначено наказание в виде ограничения свободы на два с половиной года. Две недели назад Дмитриеву отменили приговор и оставили под подпиской о невыезде.