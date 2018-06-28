Украинский эксперт заявил о преимуществе российской армии над НАТО

Украинский военный эксперт Игорь Романенко рассказал, что вооруженные силы НАТО и США действуют вместе медленнее, чем российские военные.

По его словам, российская группировка войск в размере ста тысяч человек способна значительно быстрее выполнить учебное задание по продвижению, чем военные Североатлантического альянса.

Романенко также заявил, что когда НАТО предоставляют Украине военных инструкторов, они изучают якобы имеющийся у ВСУ четырехлетний боевой опыт противостояния российской армии. Эксперт уверен, что потенциал к быстрой войне сил альянса и американцев ниже, чем у российской стороны.