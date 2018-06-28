СМИ: Американские власти разместят 12 тысяч нелегалов на военной базе

Министерство внутренней безопасности США направило запрос о подготовке одной из военных баз на территории страны для размещения на ней 12 тысяч нелегальных иммигрантов с семьями.

Об этом в среду, ссылаясь на собственный осведомленный источник, сообщает агентство Associated Press. Отмечается, что первые 2 тысячи мест для размещения нелегалов на постоянной основе будут подготовлены в ближайшие 1,5 месяца, а остальные будут предоставляться по мере необходимости.

Места для размещения нелегальных мигрантов, как отмечается, должны быть оборудованы, согласно стандартам, установленным американскими властями, то есть там должны быть установлены кондиционеры, личные душевые, и библиотеки, а также размещенным лицам должно предоставляться медицинское обслуживание.

О том, какая именно база будет оборудована под лагерь для нелегальных иммигрантов, к настоящему моменту не сообщается. Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщал, что мигранты могут быть размещены на одной из баз в штате Техас.