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Путин одобрил закон о праве инвалидов подавать заявки в несколько вузов
Депутаты Верховной рады поспорили, обвиняя друг друга в сдаче Крыма

Депутаты Верховной рады поспорили, обвиняя друг друга в сдаче Крыма

 Украинский депутат: Порошенко невозможно привлечь к ответственности

Украинский депутат: Порошенко невозможно привлечь к ответственности
Украинский эксперт заявил о преимуществе российской армии над НАТО

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2:32   28 Июня 2018
Весь мир

В Иране загорелся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод

В Иране загорелся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод

На нефтеперерабатывающем заводе на юго-западе Ирана начался пожар, сообщают местные информационные агентства.

Возгорание произошло на одном из крупнейших в мире нефтезаводов, находящемся в городе Абадан.

Глава населенного пункта сообщил, что огонь планируется локализовать в течение часа. Специалисты изучают возможные причины пожара.

В результате инцидента пострадали шесть человек. Двое пострадавших были доставлены в больницу с тяжелыми ожогами.

В среду вечером в московском ТЦ «Атриум» произошел пожар. Возгорание под кровлей здания в торговом центре на улице Земляной вал распространилось по площади десять квадратных метров. Из ТЦ были эвакуированы более трех тысяч человек.

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Автор: Олег Королев
#пожар #иран #завод #абадан
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