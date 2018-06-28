В Иране загорелся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод

На нефтеперерабатывающем заводе на юго-западе Ирана начался пожар, сообщают местные информационные агентства.

Возгорание произошло на одном из крупнейших в мире нефтезаводов, находящемся в городе Абадан.

Глава населенного пункта сообщил, что огонь планируется локализовать в течение часа. Специалисты изучают возможные причины пожара.

В результате инцидента пострадали шесть человек. Двое пострадавших были доставлены в больницу с тяжелыми ожогами.

В среду вечером в московском ТЦ «Атриум» произошел пожар. Возгорание под кровлей здания в торговом центре на улице Земляной вал распространилось по площади десять квадратных метров. Из ТЦ были эвакуированы более трех тысяч человек.