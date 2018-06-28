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 Путин одобрил закон о праве инвалидов подавать заявки в несколько вузов

Путин одобрил закон о праве инвалидов подавать заявки в несколько вузов
Депутаты Верховной рады поспорили, обвиняя друг друга в сдаче Крыма

Депутаты Верховной рады поспорили, обвиняя друг друга в сдаче Крыма

 Украинский депутат: Порошенко невозможно привлечь к ответственности

Украинский депутат: Порошенко невозможно привлечь к ответственности
Украинский эксперт заявил о преимуществе российской армии над НАТО

Украинский эксперт заявил о преимуществе российской армии над НАТО

 СМИ: Американские власти разместят 12 тысяч нелегалов на военной базе

СМИ: Американские власти разместят 12 тысяч нелегалов на военной базе
2:27   28 Июня 2018
Весь мир

Помпео анонсировал новые санкции США против властей Венесуэлы

Помпео анонсировал новые санкции США против властей Венесуэлы

Глава Госдепартамента США Майк Помпео рассказал о планах американской администрации ввести новые санкции против властей Венесуэлы.

Об этом Помпео заявил, выступая на слушаниях в Конгрессе США и говоря о планах в отношении Венесуэлы.

«Мы введем дополнительные санкции в отношении режима», - заявил он, в частности.

При этом госсекретарь отметил, что США, несмотря на то, что в Венесуэле американских дипломатов объявили персонами нон-грата и зеркальный ответ Вашингтона, намерены продолжать дипломатические усилия по созданию условий для того, чтобы у Каракаса осталась какая-то возможность со временем вернуться к демократии.

Помпео анонсировал новые санкции США против властей Венесуэлы

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Автор: Александр Люблинский
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