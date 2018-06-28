Помпео анонсировал новые санкции США против властей Венесуэлы

Глава Госдепартамента США Майк Помпео рассказал о планах американской администрации ввести новые санкции против властей Венесуэлы.

Об этом Помпео заявил, выступая на слушаниях в Конгрессе США и говоря о планах в отношении Венесуэлы.

«Мы введем дополнительные санкции в отношении режима», - заявил он, в частности.

При этом госсекретарь отметил, что США, несмотря на то, что в Венесуэле американских дипломатов объявили персонами нон-грата и зеркальный ответ Вашингтона, намерены продолжать дипломатические усилия по созданию условий для того, чтобы у Каракаса осталась какая-то возможность со временем вернуться к демократии.