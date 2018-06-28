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Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев вновь задержан

Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев вновь задержан

 Путин одобрил закон о праве инвалидов подавать заявки в несколько вузов

Путин одобрил закон о праве инвалидов подавать заявки в несколько вузов
Депутаты Верховной рады поспорили, обвиняя друг друга в сдаче Крыма

Депутаты Верховной рады поспорили, обвиняя друг друга в сдаче Крыма

 Украинский депутат: Порошенко невозможно привлечь к ответственности

Украинский депутат: Порошенко невозможно привлечь к ответственности
Украинский эксперт заявил о преимуществе российской армии над НАТО

Украинский эксперт заявил о преимуществе российской армии над НАТО

 СМИ: Американские власти разместят 12 тысяч нелегалов на военной базе

СМИ: Американские власти разместят 12 тысяч нелегалов на военной базе
2:13   28 Июня 2018
Весь мир

Помпео: США «усердно пытаются» убедить ЕС в необходимости антироссийских санкций

Помпео: США «усердно пытаются» убедить ЕС в необходимости антироссийских санкций

Соединенные Штаты Америки «усердно» убеждают европейцев в том, что антироссийские санкции необходимы Евросоюзу для достижения важных результатов.

Об этом выступая в среду в Конгрессе США, заявил глава госдепартамента Майк Помпео. При этом он выразил надежду на то, что продолжающаяся работа с европейцами поможет убедить их в важности сохранения санкционного режима в отношении России, для достижения результатов, в которых заинтересована сама Европа.

Ранее Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп решительно настроен найти с Москвой «точки соприкосновения», которые помогут продуктивно провести переговоры и снизить накал в российско-американских отношениях.

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Автор: Александр Люблинский
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