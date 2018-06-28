Помпео: США «усердно пытаются» убедить ЕС в необходимости антироссийских санкций

Соединенные Штаты Америки «усердно» убеждают европейцев в том, что антироссийские санкции необходимы Евросоюзу для достижения важных результатов.

Об этом выступая в среду в Конгрессе США, заявил глава госдепартамента Майк Помпео. При этом он выразил надежду на то, что продолжающаяся работа с европейцами поможет убедить их в важности сохранения санкционного режима в отношении России, для достижения результатов, в которых заинтересована сама Европа.

Ранее Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп решительно настроен найти с Москвой «точки соприкосновения», которые помогут продуктивно провести переговоры и снизить накал в российско-американских отношениях.