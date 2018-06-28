Постпред РФ прокомментировал доклад ООН по Ирану

Представленный секретариатом ООН доклад демонстрирует безоговорочное соблюдение Ираном условий «ядерной сделки», заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

По его словам, доклад генсека ООН является ясным свидетельством безоговорочного соблюдения Ираном обязательств Совместного всеобъемлющего плана действий, что неоднократно подтверждали не только в МАГАТЭ, но и в секретариате.

Он отметил, что в докладе говорится, что секретариат ООН не имеет проверенных доказательств обратного.