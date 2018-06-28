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Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев вновь задержан

Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев вновь задержан

 Путин одобрил закон о праве инвалидов подавать заявки в несколько вузов

Путин одобрил закон о праве инвалидов подавать заявки в несколько вузов
Депутаты Верховной рады поспорили, обвиняя друг друга в сдаче Крыма

Депутаты Верховной рады поспорили, обвиняя друг друга в сдаче Крыма

 Украинский депутат: Порошенко невозможно привлечь к ответственности

Украинский депутат: Порошенко невозможно привлечь к ответственности
Украинский эксперт заявил о преимуществе российской армии над НАТО

Украинский эксперт заявил о преимуществе российской армии над НАТО

 СМИ: Американские власти разместят 12 тысяч нелегалов на военной базе

СМИ: Американские власти разместят 12 тысяч нелегалов на военной базе
2:05   28 Июня 2018
Весь мир

Постпред РФ прокомментировал доклад ООН по Ирану

Постпред РФ прокомментировал доклад ООН по Ирану

Представленный секретариатом ООН доклад демонстрирует безоговорочное соблюдение Ираном условий «ядерной сделки», заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

По его словам, доклад генсека ООН является ясным свидетельством безоговорочного соблюдения Ираном обязательств Совместного всеобъемлющего плана действий, что неоднократно подтверждали не только в МАГАТЭ, но и в секретариате.

Он отметил, что в докладе говорится, что секретариат ООН не имеет проверенных доказательств обратного.

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Автор: Олег Королев
#иран #оон #небензя #ядерная сделка
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