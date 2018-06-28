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2:02   28 Июня 2018
Весь мир

Помпео: Си Циньпин заверил в готовности Китая содействовать денуклеаризации КНДР

Помпео: Си Циньпин заверил в готовности Китая содействовать денуклеаризации КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин намерен всеми силами содействию ядерному разоружению Северной Кореи.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, выступая на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям в Конгрессе США и рассказывая своей встрече с Си Цзиньпином вскоре после проведения исторического саммита США – КНДР в Сингапуре.

«Он (Си Цзиньпин) меня заверил, что они будут работать с нами бок о бок, чтобы обеспечить денуклеаризацию Северной Кореи», - подчеркнул госсекретарь.

При этом он добавил, что на данном этапе рассчитывает на то, что у китайского лидера общая с США цель – сворачивание ядерных программ Пхеньяна.

Помпео: Си Циньпин заверил в готовности Китая содействовать денуклеаризации КНДР

По словам Помпео, США пристально наблюдают за тем, как страны, взявшие на себя обязательства помогать США в деле денуклеаризации Корейского полуострова, выполняют их.

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Автор: Александр Люблинский
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