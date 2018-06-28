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Депутаты Верховной рады поспорили, обвиняя друг друга в сдаче Крыма

Депутаты Верховной рады поспорили, обвиняя друг друга в сдаче Крыма

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1:46   28 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Депутаты Верховной рады поспорили, обвиняя друг друга в сдаче Крыма

Депутаты Верховной рады поспорили, обвиняя друг друга в сдаче Крыма

Украинские депутаты Игорь Мосийчук и Нестор Шуфрич поспорили в прямом эфире о «сдаче Крыма».

Мосийчук заявил, что находившиеся в разгар государственного переворота в 2014 году политики не смогли уберечь Крым. По его словам, Киев был слаб, в отличие от экс-президента Леонида Кучмы, который в 2003 году «защитил» от России остров Тузлу.

В ответ Шуфрич заявил, что он и ряд его коллег «защитили» Тузлу, а его оппонент в споре Крым уберечь не смог.

На это Мосийчук ответил, что Шуфрич тогда сидел в парламенте, а он сидел якобы по указке экс-президента Виктора Януковича в тюрьме. Он отметил, оппонент как представитель власти виноват в «сдаче» Крыма.

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Автор: Олег Королев
#украина #крым #верховная рада #мосийчук
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