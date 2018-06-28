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1:38   28 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Украинский депутат: Порошенко невозможно привлечь к ответственности

Украинский депутат: Порошенко невозможно привлечь к ответственности

Депутат Верховной рады Украины Игорь Луценко, комментируя скандал с офшорами, заявил, что президента страны Петра Порошенко просто невозможно привлечь к ответственности.

Об этом Луценко заявил в эфире местного телеканала NewsOne. При этом он пояснил, что вся государственная система выстроена таким образом, что глава государства в любом случае остается безнаказанным.

«Сегодня ни одна институция не может привлечь его (Порошенко) к ответственности не из-за того, что она не имеет полномочий, а из-за того, что руководителей этих институций назначает и увольняет именно президент», - объяснил депутат.

Напомним: ранее немецкое издание Sueddeutsche Zeitung, сообщило о том, что Петр Порошенко в 2014 году организовал на Виргинских островах деятельность офшорной компании с целью реструктурировать принадлежащее ему кондитерское производство Roshen. Сам Порошенко по этому поводу заявил, что офшор был создан для того, чтобы передать управление компанией «слепому тресту», а иначе, по его словам, эту процедуру не провести.

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Автор: Александр Люблинский
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