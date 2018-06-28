Путин одобрил закон о праве инвалидов подавать заявки в несколько вузов

Российский президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий абитуриентам-инвалидам подавать заявки в несколько вузов.

Действующий порядок предполагает внеконкурсное поступление инвалидов в вузы в пределах квоты. Если она завышена, то между ними проводится конкурс на зачисление. Таким образом, действующий порядок не гарантирует поступление абитуриента-инвалида, успешно сдавшего экзамены.

В опубликованном на официальном портале правовой информации документе говорится, что подписанный закон направлен на восстановление для инвалидов возможности воспользоваться правом на внеконкурсный прием на обучение в пределах квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний через подачу заявлений в несколько (до пяти) высших учебных заведений.

Таким правом наделяются наделяются дети-инвалиды, инвалиды с детства, инвалиды I и II групп и инвалиды вследствие военной травмы.

Также, согласно документу, часть абитуриентов смогут поступить в вузы, где проводятся дополнительные экзамены профильной или творческой направленности.