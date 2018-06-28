Мы в соц.сетях:
Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев вновь задержан

Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев вновь задержан

 Путин одобрил закон о праве инвалидов подавать заявки в несколько вузов

Путин одобрил закон о праве инвалидов подавать заявки в несколько вузов
Депутаты Верховной рады поспорили, обвиняя друг друга в сдаче Крыма

Депутаты Верховной рады поспорили, обвиняя друг друга в сдаче Крыма

 Украинский депутат: Порошенко невозможно привлечь к ответственности

Украинский депутат: Порошенко невозможно привлечь к ответственности
Украинский эксперт заявил о преимуществе российской армии над НАТО

Украинский эксперт заявил о преимуществе российской армии над НАТО

 СМИ: Американские власти разместят 12 тысяч нелегалов на военной базе

СМИ: Американские власти разместят 12 тысяч нелегалов на военной базе
Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев вновь задержан

Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев вновь задержан

 Путин одобрил закон о праве инвалидов подавать заявки в несколько вузов

Путин одобрил закон о праве инвалидов подавать заявки в несколько вузов
Депутаты Верховной рады поспорили, обвиняя друг друга в сдаче Крыма

Депутаты Верховной рады поспорили, обвиняя друг друга в сдаче Крыма

 Украинский депутат: Порошенко невозможно привлечь к ответственности

Украинский депутат: Порошенко невозможно привлечь к ответственности
Украинский эксперт заявил о преимуществе российской армии над НАТО

Украинский эксперт заявил о преимуществе российской армии над НАТО

 СМИ: Американские власти разместят 12 тысяч нелегалов на военной базе

СМИ: Американские власти разместят 12 тысяч нелегалов на военной базе
1:27   28 Июня 2018
Россия

Путин одобрил закон о праве инвалидов подавать заявки в несколько вузов

Путин одобрил закон о праве инвалидов подавать заявки в несколько вузов

Российский президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий абитуриентам-инвалидам подавать заявки в несколько вузов.

Действующий порядок предполагает внеконкурсное поступление инвалидов в вузы в пределах квоты. Если она завышена, то между ними проводится конкурс на зачисление. Таким образом, действующий порядок не гарантирует поступление абитуриента-инвалида, успешно сдавшего экзамены.

В опубликованном на официальном портале правовой информации документе говорится, что подписанный закон направлен на восстановление для инвалидов возможности воспользоваться правом на внеконкурсный прием на обучение в пределах квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний через подачу заявлений в несколько (до пяти) высших учебных заведений.

Таким правом наделяются наделяются дети-инвалиды, инвалиды с детства, инвалиды I и II групп и инвалиды вследствие военной травмы.

Также, согласно документу, часть абитуриентов смогут поступить в вузы, где проводятся дополнительные экзамены профильной или творческой направленности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#путин #российские вузы #инвалиды-абитуриенты
Самое читаемое
Режим «черного неба» объявлен в Красноярске

Режим «черного неба» объявлен в Красноярске

 Нефтяное бессилие США

Нефтяное бессилие США

 Нардеп Рады обвинил США в разжигании конфликта на Донбассе

Нардеп Рады обвинил США в разжигании конфликта на Донбассе

 Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова

Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова