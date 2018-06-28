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1:14   28 Июня 2018
Весь мир

В Турции за оскорбление Эрдогана арестовали 12 человек

В Турции за оскорбление Эрдогана арестовали 12 человек

Суд турецкого города Измир на западе страны принял в четверг решение арестовать 12 человек, выкрикивавших оскорбления в адрес президент Реджепа Тайипа Эрдогана перед митингом Мухаррема Индже – основного соперника главы государства на прошедших выборах.

Как сообщается, все арестованные, находясь в состоянии алкогольного опьянения в ресторане перед началом митинга скандировали ругательства в адрес президента. Видео, на котором запечатлен этот эпизод, было опубликовано в социальных сетях. 

В отношении арестованных выдвинуты обвинения в оскорблении лиц, занимающих высшие государственные должности. По данной статье по турецкому законодательству предусмотрено наказание либо в виде штрафа, либо лишение свободы до четырех лет. 

По мнению турецкой оппозиции, власти пользуются данным законом для того, чтобы подвергать репрессиям всех несогласных с проводимой Эрдоганом политикой.

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Автор: Александр Люблинский
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