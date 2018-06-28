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 Глава МИД Германии прокомментировал расширение мандата ОЗХО

Глава МИД Германии прокомментировал расширение мандата ОЗХО
1:03   28 Июня 2018
Весь мир

Глава МИД Германии прокомментировал расширение мандата ОЗХО

Глава МИД Германии прокомментировал расширение мандата ОЗХО

Решение о расширении полномочий Организации по запрещению химического оружия будет способствовать расследованиям применения химоружия в мире, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Участники спецсессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия проголосовали в поддержку предложенного Великобританией проекта решения, расширяющего мандат ОЗХО. В частности, организация получает полномочия по определению виновных в применении химического оружия.

Немецкий министр заявил, что поддержавшие расширения мандата страны послали важный сигнал: использующих химическое оружие нужно идентифицировать и привлекать к ответственности. Маас отметил, что решение было принято абсолютным большинством.

Глава МИД ФРГ отметил, что процесс по укреплению конвенции по химоружию и ОЗХО был нелегким.

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Автор: Олег Королев
#германия #озхо
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