Глава МИД Германии прокомментировал расширение мандата ОЗХО

Решение о расширении полномочий Организации по запрещению химического оружия будет способствовать расследованиям применения химоружия в мире, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Участники спецсессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия проголосовали в поддержку предложенного Великобританией проекта решения, расширяющего мандат ОЗХО. В частности, организация получает полномочия по определению виновных в применении химического оружия.

Немецкий министр заявил, что поддержавшие расширения мандата страны послали важный сигнал: использующих химическое оружие нужно идентифицировать и привлекать к ответственности. Маас отметил, что решение было принято абсолютным большинством.

Глава МИД ФРГ отметил, что процесс по укреплению конвенции по химоружию и ОЗХО был нелегким.