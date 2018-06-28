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0:57   28 Июня 2018
Весь мир

Сирийцы из провинции Идлиб рассказали о том, что «Белые каски» готовят провокацию

Сирийцы из провинции Идлиб рассказали о том, что «Белые каски» готовят провокацию

В российский центр примирения враждующих сторон в Сирии обратились жители провинции Идлиб, которые рассказали о том, что организация «Белые каски», уже не раз уличенная во лжи и постановочных съемках, готовит очередную провокацию.

Как сообщает ЦПВС, жители города Идлиб в одноименной провинции рассказали о прибытии колонны из шести легковых и одного грузового автомобиля. Отмечается, что на легковых автомобилях имеются эмблемы организации «Белые каски», а грузовик нагружен средствами индивидуальной защиты, видеооборудованием, емкостями с неизвестной жидкостью и семью ракетами.

При этом, по словам мирных сирийцев, четыре человека в спецодежде и со средствами индивидуальной защиты принялись снаряжать головные части ракет неизвестным порошком и привезенной жидкостью.

«Снаряжённые ракеты затем были увезены грузовиком в направлении населённого пункта Маарет эн-Нууман», - рассказали местные жители.

Напомним: ранее МИД Сирии решительно осудил решение Вашингтона возобновить финансирование организации «Белые каски».

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Автор: Александр Люблинский
#сирия #идлиб #происшествия #чп #общество #весь мир #местные жители #белые каски #цпвс #подготовка провокации
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