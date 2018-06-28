Мы в соц.сетях:
Путин одобрил закон о праве инвалидов подавать заявки в несколько вузов

Путин одобрил закон о праве инвалидов подавать заявки в несколько вузов

 Путин подписал закон, вводящий штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах

Путин подписал закон, вводящий штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах
Вооружен и опасен. На Украине преступник сбежал из зала суда

Вооружен и опасен. На Украине преступник сбежал из зала суда

 Украинцы не хотят видеть Порошенко на посту президента — опрос

Украинцы не хотят видеть Порошенко на посту президента — опрос
В Турции за оскорбление Эрдогана арестовали 12 человек

В Турции за оскорбление Эрдогана арестовали 12 человек

 Глава МИД Германии прокомментировал расширение мандата ОЗХО

Глава МИД Германии прокомментировал расширение мандата ОЗХО
Путин одобрил закон о праве инвалидов подавать заявки в несколько вузов

Путин одобрил закон о праве инвалидов подавать заявки в несколько вузов

 Путин подписал закон, вводящий штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах

Путин подписал закон, вводящий штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах
Вооружен и опасен. На Украине преступник сбежал из зала суда

Вооружен и опасен. На Украине преступник сбежал из зала суда

 Украинцы не хотят видеть Порошенко на посту президента — опрос

Украинцы не хотят видеть Порошенко на посту президента — опрос
В Турции за оскорбление Эрдогана арестовали 12 человек

В Турции за оскорбление Эрдогана арестовали 12 человек

 Глава МИД Германии прокомментировал расширение мандата ОЗХО

Глава МИД Германии прокомментировал расширение мандата ОЗХО
0:44   28 Июня 2018
Общество

Помпео: Трамп верит, что возвращение России в «Большую семерку» неизбежно

Помпео: Трамп верит, что возвращение России в «Большую семерку» неизбежно

Американский лидер Дональд Трамп уверен, что Россия вернется в G7. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео на слушаниях в Сенате США.

Отвечая на вопрос одного из сенаторов о том, хотели бы США видеть Россию в «Большой семерке» даже без выполнения минских соглашений, Помпео заявил, что комментарии Трампа говорят сами за себя.

Госсекретарь подчеркнул, что глава государства глубоко убежден, что Россия неизбежно станет частью данных геостратегических обсуждений.

По его словам, Трамп даже готов обрисовать набор компромиссных вариантов для переговоров с Россией, однако какие из них могут быть вынесены на обсуждение, предсказать не может.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#трамп #помпео #g7
Самое читаемое
Режим «черного неба» объявлен в Красноярске

Режим «черного неба» объявлен в Красноярске

 Нефтяное бессилие США

Нефтяное бессилие США

 Нардеп Рады обвинил США в разжигании конфликта на Донбассе

Нардеп Рады обвинил США в разжигании конфликта на Донбассе

 Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова

Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова