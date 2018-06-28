Помпео: Трамп верит, что возвращение России в «Большую семерку» неизбежно

Американский лидер Дональд Трамп уверен, что Россия вернется в G7. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео на слушаниях в Сенате США.

Отвечая на вопрос одного из сенаторов о том, хотели бы США видеть Россию в «Большой семерке» даже без выполнения минских соглашений, Помпео заявил, что комментарии Трампа говорят сами за себя.

Госсекретарь подчеркнул, что глава государства глубоко убежден, что Россия неизбежно станет частью данных геостратегических обсуждений.

По его словам, Трамп даже готов обрисовать набор компромиссных вариантов для переговоров с Россией, однако какие из них могут быть вынесены на обсуждение, предсказать не может.