Помпео объяснил важность антироссийских санкций для Европы

США пытаются убедить европейцев, что антироссийские санкции нужны для достижения нужных результатов, заявил госсекретарь Майк Помпео.

По мере продолжения работы с Европой и с Италией в частности, Вашингтон сможет убедить стороны, что режим санкций против РФ важен, чтобы достичь результата, в котором заинтересованы Европа и Италия.

Помпео на слушаниях в сенате заявил, что США усердно пытаются это сделать.

В декабре минувшего года Евросоюз продлил антироссийские санкции до 31 июля 2018 года. В среду премьер-министр Италии Джузеппе Конте в преддверии саммита ЕС заявил, что антироссийские санкции не должны продлеваться автоматически.