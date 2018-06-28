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Путин одобрил закон о праве инвалидов подавать заявки в несколько вузов

Путин одобрил закон о праве инвалидов подавать заявки в несколько вузов

 Путин подписал закон, вводящий штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах

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0:28   28 Июня 2018
Весь мир

Помпео объяснил важность антироссийских санкций для Европы

Помпео объяснил важность антироссийских санкций для Европы

США пытаются убедить европейцев, что антироссийские санкции нужны для достижения нужных результатов, заявил госсекретарь Майк Помпео.

По мере продолжения работы с Европой и с Италией в частности, Вашингтон сможет убедить стороны, что режим санкций против РФ важен, чтобы достичь результата, в котором заинтересованы Европа и Италия.

Помпео на слушаниях в сенате заявил, что США усердно пытаются это сделать.

В декабре минувшего года Евросоюз продлил антироссийские санкции до 31 июля 2018 года.  В среду премьер-министр Италии Джузеппе Конте в преддверии саммита ЕС заявил, что антироссийские санкции не должны продлеваться автоматически.

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Автор: Олег Королев
#сша #антироссийские санкции #помпео
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