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0:34   28 Июня 2018
Россия

Путин подписал закон, вводящий штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах

Путин подписал закон, вводящий штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах

Тех, кто не исполняет закон, запрещающий использовать технологии доступа к сайтам, заблокированным на территории России – так называемые анонимайзеры, будут штрафовать.

Об этом говориться в законе, который в среду вечером подписал президент России Владимир Путин. Подписанный президентом документ опубликован на сайте правовой информации.

В частности, в нем говорится, что в случае, если провайдер хостинга или анонимайзерами откажется предоставлять Роскомнадзору данных о том, кому принадлежат средства для обхода блокировок запрещенных в РФ сайтов, частные лица будут наказываться штрафом в размере 10 – 30 тысяч рублей, а юридические лица штрафом в размере 50 – 300 тысяч рублей.

Кроме того, закон гласит, что за выдачу поисковыми системами ссылок на запрещенные в РФ сайты, физические лица будут наказываться штрафом в 3-5 тысяч рублей, должностные лица – штрафом в 30-50 тысяч рублей, а юридические лица заплатят от 500 до 700 тысяч рублей штрафа.

Напомним: данный закон был принят Государственной Думой в третьем чтении 5 июня текущего года.

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Автор: Александр Люблинский
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