Путин подписал закон, вводящий штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах

Тех, кто не исполняет закон, запрещающий использовать технологии доступа к сайтам, заблокированным на территории России – так называемые анонимайзеры, будут штрафовать.

Об этом говориться в законе, который в среду вечером подписал президент России Владимир Путин. Подписанный президентом документ опубликован на сайте правовой информации.

В частности, в нем говорится, что в случае, если провайдер хостинга или анонимайзерами откажется предоставлять Роскомнадзору данных о том, кому принадлежат средства для обхода блокировок запрещенных в РФ сайтов, частные лица будут наказываться штрафом в размере 10 – 30 тысяч рублей, а юридические лица штрафом в размере 50 – 300 тысяч рублей.

Кроме того, закон гласит, что за выдачу поисковыми системами ссылок на запрещенные в РФ сайты, физические лица будут наказываться штрафом в 3-5 тысяч рублей, должностные лица – штрафом в 30-50 тысяч рублей, а юридические лица заплатят от 500 до 700 тысяч рублей штрафа.

Напомним: данный закон был принят Государственной Думой в третьем чтении 5 июня текущего года.